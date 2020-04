VDL Nedcar wil autoproductie op 4 mei hervatten

Coronahoes­ter Eindhoven krijgt vier weken cel voor bedreiging receptio­nis­te Catharina Ziekenhuis

13:11 DEN BOSCH - In een zitting via beeldschermen veroordeelde de Bossche politierechter woensdagochtend een Eindhovenaar tot vier weken wegens ‘coronahoesten’. Hij had op 19 maart bij de balie van het Catharinaziekenhuis de receptioniste in het gezicht gehoest terwijl hij riep dat hij de ziekte had.