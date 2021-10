VDL Nedcar wil productie woensdag hervatten na digitale aanval: mogelijk volgen andere VDL-bedrijven snel

„Wij starten de productie bij VDL Nedcar op vanuit een digitaal veilige omgeving”, aldus de woordvoerder. Ook andere getroffen VDL-bedrijven kunnen de productie mogelijk snel hervatten, zodra er gewerkt kan worden vanuit een intern beveiligd digitaal systeem. Wanneer dat voor de verschillende bedrijven het geval kan zijn, kan VDL nog niet zeggen.

Het Eindhovense concern wil nog steeds niets prijsgeven over de aard van de cyberaanval. Volgens deskundigen wijst alles erop dat het centrale IT-systeem van het Eindhovense concern is gegijzeld. Omdat veel processen verregaand zijn geautomatiseerd en gedigitaliseerd, troffen de problemen met name de productie. De hack wordt gezien als een van de grootste aanvallen op een Nederlands bedrijf ooit.

Computersysteem geleidelijk opgestart

Bij VDL Nedcar wordt het computersysteem geleidelijk aan opgestart, zodat de middagploeg woensdag weer aan het werk kan. Vanaf donderdag wordt er weer in een tweeploegendienst gewerkt. Volgende week is in principe een volle werkweek, gevolgd door een extra ochtenddienst op zaterdag. Dat althans is het voornemen. „We blijven natuurlijk afhankelijk van de toelevering van vitale componenten. Het chiptekort is nog niet oplost.”

Voor VDL werken ruim 15.000 medewerkers in negentien landen. De 105 VDL-bedrijven zijn onderverdeeld in vier divisies: toeleveringen, autoassemblage, bussen en eindproducten. Het bedrijf was vorig jaar goed voor een omzet van 4,7 miljard euro.