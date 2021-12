VDL Nedcar ziet klant Canoo voorlopig afhaken: VDL neemt belang in Amerikaanse start-up

Eindho­venaar stalkte vrouw in Uden en plaatste foto van haar bij seksadver­ten­tie: rechter legt werkstraf op

DEN BOSCH/UDEN - Wraak. Dat was volgens Eindhovenaar S. N. (51) zijn motief voor het stalken van zijn vroegere vriendin in Uden in 2020. Hij bestelde spullen op naam van dit slachtoffer en stuurde e-mails met buitengewoon kwetsende teksten naar haarzelf, haar ex-man en haar werkgever. N. belaagde zijn ex ook telefonisch.

