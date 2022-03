VDL-topman: computerkraak kost miljoenen; of losgeld is betaald laat hij in het midden

Politie maakt reconstruc­tie van overval op Mark Gillis: maandag ook camerabeel­den van overmeeste­ring op tv

OMMEL - De overval op Mark Gillis is vastgelegd door een beveiligingscamera. De politie toont maandagavond in Bureau Brabant beelden waarop een deel van de overmeestering van de zoon van Peter Gillis is te zien. Tot op heden is nog niemand opgepakt.

24 maart