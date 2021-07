VDL-touringcars maken entree in openbaar vervoer Letland: compensatie voor terugval toerisme

Kunstenaar maakt levensgro­te portretten van bewoners zorgcen­trum: ,,Veel geleerd van mensen in hun laatste levensfase”

22 juli De Eindhovense kunstenaar Marcel de Buck verbleef de afgelopen tijd - met tussenpozen, door corona - in verzorgingstehuis Engelsbergen in Eindhoven. Het werk dat hij er maakte, mét bewoners, is daar nu te zien.