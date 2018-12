VDL uit Eindhoven: ME-bus voldoet aan alle eisen

EINDHOVEN - De nieuwe ME-bus is omstreden, bij de Amsterdamse politie althans, onder meer vanwege de remmen en een te zwak dak. Het Eindhovense concern VDL stelt echter dat er bij de bouw van het voertuig aan alle eisen en instructies is voldaan.

De politie in Amsterdam weigert vooralsnog om in de nieuwe bus voor de Mobiele Eenheid te rijden. Het Mercedes-busje van het type Sprinter - sneller en wendbaarder dan zijn donkerblauwe en robuuste voorganger- wordt sinds 2016 door VDL Bus in Venlo omgebouwd tot een voertuig dat geschikt moet zijn voor zwaar politiewerk bij rellen en demonstraties.

,,De bus wordt bij ons opgebouwd volgens de instructies van onze klant, Mercedes-Benz. Het voertuig is uitgebreid getest en functioneert naar tevredenheid. Het voldoet aan alle wetgeving.’’, zegt VDL-woordvoerder Miel Timmers. De politie bestelde zo’n 300 bussen, waar 40 miljoen voor werd uitgegeven.

Transformatie

Het voertuig wordt Mercedes-Benz ‘kaal’ wordt aangeleverd aangeleverd bij VDL. In Venlo ondergaat het voertuig een transformatie. Als de bus bij VDL weer de deur uitrijdt, beschikt die onder meer over een verlichting- en geluidssysteem: met felle led-lampen en een hoge pieptoon kan zo een menigte worden verdreven. Ook brengt VDL extra brede deuren aan beide zijkanten aan, waardoor agenten snel kunnen uitstappen. Deze openslaande deuren dienen ook als schild waarachter de agenten dekking kunnen zoeken. Door middel van een positiebepalingssysteem weet de meldkamer ieder moment waar de bus zich bevindt.

Het politiekorps in Amsterdam is echter niet tevreden over de bus. De eenheid uit de hoofdstad heeft een lijst opgesteld met 11 cruciale verbeterpunten. De bus zou onder meer te klein en er zijn twijfels over de brandveiligheid. Bovendien kunnen de ramen opengaan als een menigte aan de bus begint te schudden. ,,Indien onze klant vragen of wensen heeft, dan zullen we daar uiteraard met elkaar over in gesprek gaan’’, reageert Timmers namens VDL.

Verbaasd

Mercedes Benz laat bij monde van woordvoerder Marieke van Amelsfort verbaasd te zijn over de klachten van de politie. ,,Een dergelijk voertuig is maatwerk. Als het toch niet blijkt te functioneren zoals gewenst, kunnen we aanpassingen doen.” De voorbije twee jaar zijn er inmiddels voor 90 duizend euro aan aanpassingen gedaan. De voorkant is verstevigd, en ook de scharnieren van de deuren zijn vervangen.