VDL vertrekt uit Hengelo en bouwt nieuwe fabriek bij Almelo

In totaal investeert het industriële conglomeraat de komende twee jaren 70 miljoen euro in Twente. VDL koopt naast Timberland een kavel van 41 hectare op het XL Park. Het bedrijf gaat in de nieuwe fabriek ook ‘eigen’ producten fabriceren. De eerste daarvan is een soort super-batterij met een vermogen van één megawatt; een groen alternatief voor de dieselgenerator die nu nog op bouwplaatsen wordt gebruikt.

Fuel cell wordt ook gebouwd

De ‘oplader’ gaat VDL er ook bij leveren, een ‘fuel cell’ waarin waterstof wordt omgezet in elektriciteit. ,,Bouwbedrijven moeten vergroenen, omdat dat in aanbestedingen wordt geëist. Daarom verwachten we grote vraag naar onze batterij in containerformaat. De eerste bestelling voor vier stuks is al binnen”, zegt directeur Ivo Wessels van VDL Energy Systems.

Nog vier jaar opdrachten van Siemens

De 260 werknemers van VDL Energy Systems en de 100 medewerkers van VDL ETG R&D, die nu nog aan het Industrieplein in Hengelo werken, gaan in de nieuwe fabriek aan de slag. VDL Energy Systems werkt nu nog alleen in opdracht van Siemens. Bij de overname van de fabriek werd vorig jaar bedongen, dat VDL nog vier jaren gasturbines en compressoren blijft bouwen voor deze Duitse multinational. Zusterbedrijf VDL ETG R&D ontwerpt in Hengelo voor ASML uit Veldhoven (producent van chipmachines) onderdelen voor een nieuwe generatie lithografiemachines.

Gezocht in Hengelo

Voor Hengelo is het vertrek van VDL een hard gelag. Hengelo is weliswaar mede-eigenaar van het XL Park, maar Enschede, Almelo, Borne en de provincie Overijssel delen straks in de eer. En in de opbrengst van de onroerend zaakbelasting, die ETG op het XL Park gaat betalen. Ivo Wessels zegt dat VDL eerst heeft onderzocht of het bedrijf in Hengelo kon blijven. Het huidige complex wordt gehuurd, onder meer van Stork en het kantoor is eigendom van een Duitse belegger Paribus. Het huurcontract van de bedrijfshallen loopt eind volgend jaar af, dat van de kantoren eind 2021.

Bouwwerken met monumentenstatus

Vanwege de aanwezigheid van drie bouwwerken met een beschermde monumentenstatus op het huidige terrein, is volledige sloop niet mogelijk. Het gaat om de karakteristieke halfronde gevel, drie (kleine) koeltorens en het ‘kachelhuis’. ,,We hadden er dan omheen moeten bouwen en dat was niet efficiënt”, aldus Wessels. Er is ook gekeken naar een kavel langs het kanaal, op het Hightech Systems Park naast Thales. ,,Een mooie plek, maar te klein voor ons.”

Vertrouwen in de toekomst

Met de mega-investering geeft VDL het signaal dat het van plan is in Twente te blijven. En dat de directie er vertrouwen in heeft dat er ook nadat het werk voor Siemens over vier jaar mogelijk wegvalt voldoende werk over blijft. Dat moet dan komen uit nieuwe innovatieve eigen producten. Wessels: ,,We concentreren ons op innovaties op het gebied van het genereren, opslaan en transporten van energie.”

17 werknemers met afvloeiingsregeling weg