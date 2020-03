VDL werkt in Eindhoven aan onderdelen voor nieuwe beademingsapparatuur voor coronapatiënten

Opdrachtgever is Demcon, een bedrijf uit Enschede dat in Best een vestiging heeft die het apparaat mede heeft ontwikkeld. Volgens een woordvoerder van VDL is VDL ETG Precision sinds kort bezig met frees- en plaatwerk voor het apparaat.

Beademingsapparatuur is van levensbelang voor behandeling van coronapatiënten. Demcon heeft als gevolg van het tekort aan beademingsapparatuur voor ziekenhuizen het initiatief genomen om met hulp van toeleveranciers een vereenvoudigde versie van het apparaat te maken.

Hart van beademingsmachines

Het bedrijf bouwde tot op heden alleen de module die het hart vormt van beademingsmachines voor diverse opdrachtgevers in de wereld. Een belangrijke rol daarin speelt Demcon Macawi in Best, dat vijf jaar geleden door het Enschedese bedrijf werd overgenomen.

Demcon produceert in Enschede. Onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten zijn verdeeld over Best en Enschede.

Cleanroompakken voor ziekenhuizen