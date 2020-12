VDL zet in op lichtere elektrische stadsbus, goed voor dertig procent energiebesparing

Vijftien procent lichter

Geheim wordt bewaard

In Valkenswaard of Heerenveen?

VDL zegt dat de nieuwe bussen zullen worden geproduceerd in Nederland en België. Of in Nederland wordt gekozen voor of de fabriek in Valkenswaard of in Heerenveen of voor beide vestigingen staat volgens een woordvoerder van VDL nog niet vast. In België worden de elektrische bussen geproduceerd in Roeselare. Een plan voor de bouw van een nieuwe fabriek daar is vanwege de coronacrisis uitgesteld.