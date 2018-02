VDMA-terrein Eindhoven gaat in de verkoop

videoEINDHOVEN - Het Van der Meulen-Ansems-terrein aan de Vestdijk in Eindhoven gaat in de verkoop. Vanaf 20 februari kunnen projectontwikkelaars zich melden met plannen. Op het terrein moet in ieder geval sociale woningbouw komen en goedkopere werkplekken voor creatieve starters. Liefst moeten ook de luciferfabriek en de zustersflat bewaard blijven.

Volledig scherm De voorkant van het VDMA-terrein waar de voormalige zustersflat, nu studentenhuisvesting, het gezicht bepaalt. Voorkeur van de gemeente is dat die behouden blijft. © Michel Theeuwen Dat heeft wethouder Yasin Torunoglu vrijdagmorgen bekendgemaakt. In september bepaalt het college van B en W welke drie partijen doorgaan naar de volgende ronde. Begin 2019 wordt de winnaar dan bekendgemaakt. In het project wordt ook ruimte geboden aan kleinere initiatieven. Zij kunnen hun idee straks 'pitchen' op een online platform. Grote ontwikkelaars kunnen dan de kleinere partijen meenemen in het plan.



Twee jaar geleden kondigde de gemeente al aan dat de voormalige garage, de oude luciferfabriek, de zustersflat direct aan de Vestdijk, enkele panden aan de Raiffeisenstraat en de parkeerterreinen eromheen ontwikkeld konden gaan worden. De crisis was voorbij waardoor een plan met wonen, werken en horeca weer kans maakte. Nu komt dan eindelijk de aankondiging van de tender. Volgens Torunoglu is de uitgifte bewust even opgehouden omdat er naast het VDMA-terrein ook projecten lopen op het Stationsplein en de Deken Van Somerenstraat. "We zorgen er zo voor dat niet alles tegelijk gebouwd wordt. Bijkomend voordeel is dat de markt is aangetrokken en we nu kunnen verkopen tegen een hoger bedrag dan in de boeken staat."

Luciferfabriek

De nieuwe eigenaar/ontwikkelaar krijgt wel een groot aantal voorwaarden mee. Zo vindt de gemeente het cultuurhistorisch van belang dat de voormalige zusterflat en de oude luciferfabriek behouden blijven. "Platgooien willen we niet. Maar dat wil niet zeggen dat ze echt geconserveerd moeten worden. We vragen de markt creatief om te gaan met de gebouwen en ze te integreren in nieuwbouw", aldus Torunoglu. Of de Hub voor expats en het Expats Center behouden kunnen blijven is nog afwachten.

En in het plan moet ook zeker 15 procent sociale woningbouw opgenomen worden; voor meer kan de projectontwikkelaar extra punten krijgen. Het realiseren van bijvoorbeeld middeldure huurwoningen (700-900 euro) kan bonuspunten opleveren. Ook voor startups en creatievelingen moeten er betaalbare werkplekken komen. "VDMA moet voor alle Eindhovenaren zijn. We gaan voor een bijdrage aan de inclusieve stad: iedereen moet hier terecht kunnen, zowel qua wonen als qua werken", aldus Torunoglu.

Volledig scherm Het VDMA-terrein aan de Vestdijk in Eindhoven. © Gemeente Eindhoven

De nieuwe ontwikkeling moet verder uiteraard aansluiten bij het Eindhovense dna van techniek, design en kennis. "Deze luciferfabriek heeft Eindhoven de naam Lichtstad bezorgd, niet Philips, zoals altijd gedacht wordt. En daarna was hier ook de eerste overdekte parkeergarage van Nederland, de oprijbanen zijn er nu nog. In die tijd was Eindhoven al pionier, dat is helemaal Eindhoven. We hopen nu een derde keer tot een zeer vernieuwende invulling te komen."

Volledig scherm De oude luciferfabriek in Eindhoven werd later gebruikt als overdekte parkeergarage, de eerste van Nederland. © Michel Theeuwen

Het idee van de Match Factory voor ontmoeting (evenementen, etalage) en productie (bedrijvigheid), is ook nog in beeld. In de tussentijd is VDMA al een soort evenementengebouw gebleken, met onder meer de DDW, Maker Fair en dergelijke activiteiten. Dat zal de komende jaren zo doorgaan. Tot de nieuwe plannen uitgevoerd worden zijn de huidige te huur voor evenementen. Stad & Co, het bureau voor binnenstadsmanagement, voorheen Polyground, heeft al het voormalige kantoor van Van der Meulen-Ansems betrokken.

De voormalige Ford-garage begon in 1886 in Helmond. Zijn naam heeft het bedrijf te danken aan Jos van der Meulen en zijn eerste vrouw Wilhelmina Ansems. In 1916 begon de grondlegger een vestiging in Eindhoven. De huidige gebouwen dateren grotendeels van na de oorlog. Op de dag na de bevrijding, 19 september 1944, werd het bedrijf door Duitse bommen verwoest. VDMA zou hier vervolgens de grootste garage van Eindhoven opbouwen. In 1998 verkaste het bedrijf naar de DAF-showroom aan de Hugo van der Goeslaan. Van der Meulen-Ansems werd echter in 2009 meegesleurd in het faillissement van de nieuwe eigenaar Kroymans. De familie bleef nog wel in de auto-business als mede-eigenaar van Ford Eindhoven. Tot ook die sneuvelde en overgenomen werd van Van Mossel.

Volledig scherm De oude garage Van der Meulen-Ansems. © Michel Theeuwen