Vechten voor vrijheid: veteranen over hun inzet

‘Volgens mij hebben we wel iets goed gedaan.” Frits Heidendaal (80) uit Eindhoven moet er even over nadenken. Samen met plaatsgenoot Michel Grijseels (77) was hij in Nieuw-Guinea, waar Nederland in de jaren na de Tweede Wereldoorlog vasthield aan het overzeese gebiedsdeel voordat het onder grote internationale druk in 1962 werd overgedragen aan Indonesië. Heidendaal en Grijseels vertellen over die periode in veteranenhuis De Treffer in Eindhoven, in het bijzijn van Hubert-Jan Vleeshouwers (61) uit Mierlo-Hout en diens echtgenote Mariëlle. Beroepsmilitair Vleeshouwers droeg de blauwe baret van de Verenigde Naties in Bosnië, Kosovo en Afghanistan.