Vechtersbazen knokten met de politie, maar zitten nu bedeesd in rechtbank

Dit kan PSV tegen Sturm Graz verdienen: ook deze wedstrijd gaat al om meerdere miljoenen

PSV opent dinsdagavond in eigen huis het Europese seizoen in een duel met het Oostenrijkse Sturm Graz. Tijdens het duel is de inzet plaatsing voor de play-offs voor het toernooi om de Champions League, die tegen Rangers FC of Servette Genève afgewerkt moeten worden. In die play-offs gaat het om meerdere tientallen miljoenen, maar ook de wedstrijd tegen Sturm Graz heeft al een flink belang.