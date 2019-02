Vechtpartij in Bladel over vieze vis leidt tot strafeis van dertig maanden

DEN BOSCH - Een ruzie tussen twee dronken Polen over slecht klaargemaakte vis, mondt uit in een strafeis van dertig maanden gevangenisstraf.

De vis was echt helemaal niet lekker, vond Zbingniew J. (53). In het Polenhotel aan de Europalaan in Bladel kookte hij om toerbeurt met een landgenoot. Dat ging best goed, behalve dan op een zaterdag in oktober vorig jaar, toen zijn collega aan de beurt was om warm eten klaar te maken. ,,Maar de dure vis die hij had gebakken, was rauw. Hij viel uit elkaar, ik kon hem niet eten. Ik werd een beetje boos en zei iets lelijks. Zoiets als: ‘Jouw moeder was waarschijnlijk dronken toen ze jou heeft gemaakt’.”

Gebroken neus

En toen begon het. Worstelen, schoppen en slaan, volgens het slachtoffer drie keer op drie verschillende plekken in het hotel, volgens J. maar één keer. Twee dingen stonden daarbij wel vast. Beide vechtersbazen waren stevig dronken van de wodka en het slachtoffer kwam er niet best vanaf. Hij hield aan de vechtpartij een gebroken neus, een tand door de lip en een bult op zijn voorhoofd over. ,,Ik was gewoon sterker", zei J. maandag bij de rechtbank in Den Bosch.

Officier van justitie Ingrid Masselink tilde er zwaar aan dat het slachtoffer zo vaak en zo hard was geraakt, dat hij een tijdje buiten westen was geweest. ,,Een getuige dacht zelfs dat hij dood was omdat hij niet meer bewoog. Het schoppen en slaan duurde wel vijf minuten. J. heeft zich in totale razernij uitgeleefd.”

Quote Het is ongeloof­lijk hoeveel druk J. op zijn slachtof­fer heeft uitgeoe­fend, als een soort despoot. Ingrid Masselink, Officier van justitie

Het slachtoffer had wel dood kunnen zijn, redeneerde de officier. Vandaar dat ze J. een poging tot doodslag aanwreef. En er was nog iets. Vanuit de gevangenis had J. met zijn slachtoffer gebeld en gezegd wat hij de politie moest vertellen. Dat hij van de trap was gevallen. Wat J. niet wist, was dat zijn telefoongesprekken werden afgeluisterd. ,,Het is ongelooflijk hoeveel druk J. op zijn slachtoffer heeft uitgeoefend, als een soort despoot die gewend is dat iedereen naar zijn pijpen danst", zei Masselink. ,,Hij kreeg zelfs gedaan dat het slachtoffer een advocaat, geld en een telefoon voor hem regelde.”

Zwaar aangezet