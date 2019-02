Vechtpartij Stratumseind liep stevig uit de hand, officier eist celstraf

Er was drank in het spel, zoveel was duidelijk. Onduidelijk bleef maandag bij de rechtbank in Den Bosch hoe de vechtpartij zo uit de hand kon lopen, op 14 juli vorig jaar. Op het Stratumseind kreeg Quincy R. (22) uit Eindhoven rond vijf uur in de ochtend ruzie met iemand die iets oneerbaars over zijn moeder zei. Dat lag extra gevoelig, want het was die 14de juli precies vijf jaar geleden dat R's moeder was overleden.

Gebroken elleboog

R. stond terecht met Noah V. (20) uit Eindhoven en Jaden de L. (19) uit Enschede. Ze kenden Quincy R. niet, maar waren toch mee gaan vechten. Op camerabeelden die in de rechtszaal werden vertoond was te zien dat het er heftig aan toe ging, ter hoogte van Club XI en café Bartenders.

Twee mannen werden door de verdachten achterna gezeten en geraakt. Een van de twee werd op de vlucht onderuit geveegd en kreeg daarna schoppen. De ander werd tegen de grond gewerkt en moest liggend ook flink wat trappen incasseren. De een hield er een gebroken elleboog aan over en kan zijn arm nog steeds niet strekken. De ander brak zijn kaak, jukbeen, oogkas en neus en raakte bewusteloos.

Jeugd-tbs

Officier van justitie Geertje Verstegen maakt een duidelijk onderscheid tussen de drie verdachten. Het was De L. die als enige tegen het hoofd van een van de twee gevelde slachtoffers had geschopt. Poging doodslag, goed voor achttien maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk. Tegen een vierde, minderjarige verdachte, die ook tegen het hoofd had getrapt, eiste ze in een besloten zitting 188 dagen cel en twee jaar jeugd-tbs.

V. moest zich ook verantwoorden voor het mishandelen van een vriendin in september vorig jaar., samen goed voor een strafeis van vijf maanden waarvan drie voorwaardelijk. R. hoeft van de officier na zestien dagen voorlopige hechtenis niet meer terug de cel in, tenzij hij de komende twee jaar opnieuw de fout in gaat: dan zestig dagen. Tegen hem eiste ze ook een werkstraf van 150 uur.

