Veel animo voor groot nieuw congrescentrum in Eindhoven, ook PSV meldt zich

EINDHOVEN - Er is veel animo voor het idee van de gemeente Eindhoven om een groot opgezet nieuw congres- en evenementencentrum te bouwen in de stad. Elf kandidaten hebben zich gemeld als belangstellenden voor het project, waaronder ook PSV. De partijen zijn er brood in om een centrum te gaan bouwen, dan wel te gaan uitbaten.

De kans is groot dat het project binnen een paar jaar daadwerkelijk van de grond komt, nu er zoveel belangstelling is om een complex op te zetten. ,,Dat is goed nieuws”, zegt de Eindhovense wethouder van economische zaken Stijn Steenbakkers (CDA) over de interesse. ,,Dat een marktverkenning zoveel serieus geïnteresseerde kandidaten oplevert, maakt uitvoering van dit idee zeer realistisch.”

Het gaat naast PSV onder meer om Van der Valk Hotel Eindhoven, Postillion Hotels, Libéma Vastgoed, Arcadis, Klokgebouw Cultuurhallen en enkele congresorganisaties. Over de inhoud van de plannen die deze elf hebben voor een congrescentrum, wil Steenbakkers nu nog geen nadere toelichting geven. Dat PSV een rol voor zichzelf weggelegd ziet, lijkt te passen bij de strategie die de club eerder al ontrolde. De voetbalclub heeft momenteel via de financiële bijdrage van vijf grote bedrijven Brainport als shirtsponsor en wil een meer verbindende rol spelen in de regio. Bij het presenteren van de visie voor de lange termijn heeft de club al vaker gezinspeeld op een veel actievere houding in de economisch bloeiende regio in Zuidoost-Nederland.

Springen

De resultaten van de zogenoemde marktverkenning zijn vrijdagmiddag bekend gemaakt. De verkenning volgde op een al eerder gehouden haalbaarheidsonderzoek. Daaruit bleek dat met name het bedrijfsleven in Brainport staat te springen om de komst van een grootschalig congrescentrum. Brainport heeft tot op heden geen congrescomplex met een aansprekende uitstraling waar het regionale bedrijfsleven of bedrijfstakken zich kunnen presenteren. Daardoor slaan internationale congressen Brainport tot nu toe automatisch over bij hun zoektocht naar aansprekende en goed bereikbare congreslocaties.

Mede vanwege het voorgaande is het plan om een regionaal Brainport-congerescentrum te bouwen ook opgenomen in de Regiodeal, zoals het afsprakenpakket tussen Rijk en Brainport heet. Er ligt een bedrag van 8 miljoen euro klaar, als bijdrage in de bouwkosten. Het plan zal wel door marktpartijen zelf ontwikkeld moeten worden, zo is in principe afgesproken. Ook een bijdrage in de jaarlijkse (beheers)kosten lijkt uitgesloten.

Locatie

Op welke locatie het eventuele nieuwe congrescentrum komt, is nog allerminst duidelijk. In beeld zijn onder meer het Evoluon, het stationsgebied, Strijp-T, Eindhoven Airport, de TU/e Campus, de High Tech Campus, de Brainport Industries Campus en het bedrijvengebied ten oosten van de Hovenring. Nu PSV aanhaakt, lijkt ook het Philips Stadion geen logische locatie.