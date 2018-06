Veel animo voor tattoos goede doel in Eindhoven: 'Om 6.30 uur stonden de eerste mensen al voor de deur'

VIDEO Roze renners domineren Strijp S

16:36 Wie zondag over de Torenallee op Strijp S liep, dacht eerder bij een festival dan bij een hardloopevenement beland te zijn. 1400 deelnemers, allemaal vrouwen, en hun supporters zaten in het gras te genieten van het lekkere weer, een dj, diverse foodtrucks en zelfs een bierkraam. Schijn bedriegt, alle in het roze gestoken dames moeten keihard aan de bak. Voor stichting Pink Ribbon lopen zij verschillende afstanden.