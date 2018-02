Veel belangstelling voor signeersessie Jan Timmer

,,Ik heb het boek eerder deze week al in Amsterdam gekocht en in twee dagen uitgelezen", vertelt Sebas van der Sangen, in Best geboren en getogen en nu wonend in Amsterdam. ,,Ik ben vanavond speciaal naar Eindhoven gekomen om het boek te laten signeren door meneer Timmer. Ook heb ik hem een brief gegeven waarin ik hem uitleg wat zijn boek voor mij betekent en welke rol Philips in mijn leven heeft gespeeld. Zo heb ik kunnen studeren omdat mijn vader een goede baan bij Philips had. Daar ben ik nog steeds dankbaar voor."