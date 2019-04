Veel blijft onduidelijk in rechtszaak over schietpartij Best

Aan de ene kant Toon N. (54) en diens schoonzoon Jos M. (31). Aan de andere kant de man in wiens huis aan De Melde in Best werd gevochten en geschoten, vorig jaar op de vroege avond van 4 juni. Wie precies de twee vechtende partijen waren, was woensdag bij de rechtbank in Den Bosch geen ingewikkelde kwestie, maar voor de rest bleef veel onduidelijk.

Arrestatieteam

Wat was de aanleiding van de ruzie? Had het iets te maken met hennepteelt? Waarom was N. na het gebeuren twee dagen op de vlucht voordat hij zich bij de politie meldde, met in de tussentijd verschillende invallen van een arrestatieteam dat hem zocht? De rechtbank stelde de vragen, maar kreeg geen antwoord, ook al niet omdat alle betrokkenen bij de politie steeds wisselende verhalen hadden verteld over de gebeurtenissen.

Duidelijk was wel dat M. bij de schietpartij werd geraakt door een jachtgeweer en dat hij daardoor zijn linkerarm verloor. Vast staat ook dat de Bestenaar met wie N. en M. het aan de stok hadden, inmiddels is overleden. Hij maakte in september vorig jaar in de gevangenis in Vught een eind aan zijn leven. Daar zat hij in verband met dezelfde zaak. In zijn woning werden vlak na de schietpartij zo veel wapens en drugs gevonden dat de burgemeester het huis voor een half jaar sloot.

Telefoontje

Duidelijk werd ook dat er een telefoontje aan de schietpartij vooraf was gegaan. M. en N. zaten samen in een auto, belden naar de derde Bestenaar, N. zou daarbij hebben gezegd dat hij wel even langs zou komen. M. vertelde de rechtbank dat hun rivaal aan de telefoon wazig overkwam. ,,Hij was door medicijnen en drugs de weg een beetje kwijt.”

De man was kennelijk wel onder de indruk geraakt van het telefoontje met N., want hij stuurde meteen zijn vrouw en kind weg en belde een maat om te zeggen dat hij grote problemen verwachtte.

Boksbeugel

M. en N. reden na het telefoongesprek meteen naar het huis van de man. ,,Hij stond ons op te wachten met een jachtgeweer en een boksbeugel", vertelde N. de rechtbank. De bewoner zelf verklaarde bij leven zowat het tegenovergestelde. ,,M. en N. kwamen bij mij binnenstormen en begonnen meteen te steken en te slaan."