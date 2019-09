Veel buitenlandse eerstejaars Design Academy Eindhoven nog op zoek naar kamer

EINDHOVEN - Veel buitenlandse eerstejaars van de Design Academy hebben nog altijd geen kamer gevonden in Eindhoven. Ze slapen op de bank bij medestudenten. Of logeren ergens. ,,Hier is alles voor Nederlanders.”

Matilde Cappelletti, een studente aan de Design Academy Eindhoven (DAE), dacht in juni al een kamer te hebben gevonden. Zij kreeg het huurcontract toegestuurd en betaalde. ,,Maar ik kwam erachter dat het oplichting was.” Cappelletti heeft veel geld verloren. ,,Als je uit het buitenland komt, weet je niet wat wel of geen fraude is. Ik kwam er pas later achter dat mobiele nummers in Nederland met 06 beginnen en niet met 09. Ik bedoel, zoiets weet je niet.”

Bonnefooi

De Italiaanse kwam dus maar op de bonnefooi naar Eindhoven. Via een medestudent regelde ze dat zij bij een studente tijdelijk in huis kan wonen. ,,Anders was ik nu dakloos geweest. Ik zou dan ergens buiten op een bankje moeten hangen.” Structureel is het probleem nog niet opgelost. Ze kan zich daar namelijk niet registreren als onderhuurder. Volgens haar had ze zich binnen vijf dagen moeten inschrijven. ,,Die vijf dagen zijn nu al voorbij.” Cappelletti slaakt een zucht. ,,Ik weet nu niet wat ik moet doen.” Ze beschrijft haar situatie als ‘een vicieuze cirkel met probleem na probleem’.

Bank

De kamernood treft zo'n veertig DAE-eerstejaars. Masterstudente Helen Milne, lid van de Student Council van de vermaarde academie, is er bekend mee. ,,Tijdelijk lijken alle studenten onder dak, maar sommige verblijven wel ergens bij een medestudent op de bank. Zonder uitzicht op een definitieve huisvesting.” De opleiding deed een oproep aan ouderejaars en medewerkers om mee te helpen eerstejaars tijdelijk een dak boven het hoofd te bieden. En met succes, zegt woordvoerster Raffaela Vandermuhlen. ,,We kregen zoveel reacties, meer dan er vraag was.”

Maar ook zij benadrukt dat het om tijdelijke oplossingen gaat. Op langere termijn zijn er nog problemen genoeg. ,,Dat is ook reden voor DAE om de woningnood op bestuursniveau aan te pakken. Ook wij zitten sinds begin dit jaar in het bestuurlijk overleg studentenhuisvesting van de gemeente Eindhoven.” Daar zitten onder meer ook Fontys Hogescholen en de TU/e in. Fontys en TU/e meldden eerder al dat hun internationale studenten allemaal onderdak zijn. ,,Maar wij kunnen als kleine onderwijsinstelling niet zo veel doen als Fontys en TU/e“, aldus Vandermuhlen. ,,Natuurlijk hebben we er wel alles aan gedaan, vaak een op een met studenten, om oplossingen te vinden. Zo zijn er ook studenten ondergebracht in een oude school in Eindhoven-Noord.”

Tent

De Design Academy heeft dit jaar 150 eerstejaars bachelorstudenten en 110 nieuwe masterstudenten, Nederlands én internationaal, op een totaal van zo’n 700. De Engelse Helen Milne bivakkeerde zelf vorig jaar nog enige tijd in een tent op een camping. Ze stond mede aan de basis van een actie tijdens de Dutch Design Week om aandacht te vragen voor de kamernood. ,,Want Eindhoven wil wel talenten aantrekken en interessant zijn voor designers, maar dan moet de stad toch minstens ook huisvesting organiseren voor studenten”, aldus Milne.