‘Veel cowboys’ onder corona-snelteststraten: ‘eh, een dokter?’

Hij doet eigenlijk in reclamestickers. En in reclameposters voor bushokjes. Maar ook aan de Bestse ondernemer Michel Peels gaat de coronacrisis niet voorbij. ‘In maart zakte het in’, vertelt hij het ED. Net als meer ondernemers ziet hij een paar maanden later brood in corona-sneltesten. Hij trekt alle registers open en betrekt een kantoorpand dat te huur wordt aangeboden aan de Fransebaan in Eindhoven. Er komt een website met drie klinkende adressen: coronatesteindhoven.com, sneltestcrew.nl en teststraateindhoven.nl.