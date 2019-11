Veel gedupeerden na afgelasten evenementen Beursgebouw, tientallen hotelkamers geannuleerd

EINDHOVEN - Mensen met kaarten voor de twee afgelaste evenementen in het Eindhovense Beursgebouw weten nog steeds niet of ze hun geld terugkrijgen. Ook Holiday Inn heeft nog geld van de organisator tegoed.

Het Eindhovense hotel had in totaal tachtig kamers gereserveerd voor gasten die via de organisatie van het Schlagerfestival kaarten voor het evenement op 14 december inclusief hotelovernachting hadden gekocht. Die hotelkamers zijn inmiddels geannuleerd, maar nog niet betaald. ,,Voor ons wel een groot verlies, het is maar de vraag hoeveel van die kamers we nu nog vol krijgen", laat een woordvoerster desgevraagd weten. De hotelketen gaat in elk geval proberen de schade te verhalen op de organisator van het festijn, Willem Vogels.

Aangifte bij politie

Perry Pelzer uit Landgraaf had zo'n arrangement inclusief overnachting in het Holiday Inn geboekt. ,,210 euro in totaal, voor mij en mijn vrouw. Ik heb aangifte gedaan bij de politie, ik wil mijn geld terug. Iedereen moet hard voor z'n geld werken, ik ook.” Bij Holiday Inn kreeg de Limburger in elk geval nul op het rekest. De woordvoerster verwijst naar de organisatie, omdat het arrangement ook via hen is geboekt. Mensen die hun overnachting rechtstreeks bij het hotel hebben geboekt, krijgen wel hun geld terug.

Vervelende situaties

Een woordvoerder van de politie kon vrijdag niet zeggen hoeveel aangiften er naar aanleiding van de afgelastingen zijn binnengekomen, omdat deze niet onder één noemer geregistreerd worden. ,,Dit zijn altijd ontzettende vervelende situaties.” Restitutie is volgens de woordvoerder iets tussen de kaartkopers en de organisatie. ,,Daar moeten zij hun geld terughalen, dit betreft een civiele zaak.”

Volgens Martin Bouwmans uit Helmond, die een eigen muziek- en mediaproductiesbedrijf heeft, waren er voor het Schlagerfestival ’zeker 2.500 kaarten verkocht'. De Helmonder, een bekende van Vogels, fungeerde de afgelopen tijd als ’praatpaal’ voor de organisator. ,,De verkoop was al lang over het break-evenpoint heen.”

Helpen

Eventbrite, de website die de tickets verkocht voor zowel het Schlagerfestival als het Ibiza-dancefeest de dag ervoor, heeft Vogels nog steeds niet kunnen bereiken. Een woordvoerder spreekt ook van ‘een hele lastige situatie'. ,,Gedupeerden moeten bij de organisator zijn, hij is ons geen geld verschuldigd. Maar als het nodig is, kunnen we wel helpen bij de afwikkeling van de terugbetalingen.”