‘Veel gegeten, nu bewegen’

Uitbater van het sportcafé aan de Koolakkers Sjoerd Kersjes en Arthur Jobse van Jump 4 Joy bundelden de krachten: Sjoerd heeft de gymzaal, Arthur de springkussens, zie daar het allereerste kinderspringfestijn in Westerhoven. Storm liep het donderdag nog niet, maar daar was de verwachting op afgestemd. Jobse: ,,In de zomer kan ik er geld mee verdienen, nu is het leuk voor de kinderen en kan ik er misschien later de vruchten van plukken. Een dergelijke sporthal huren is voor mij te duur en Sjoerd zou de huur van al die springkussens niet terug kunnen verdienen. Samen kan het wel.”

Stormbaan

Op de vloer is een tapijt uitgerold en staan de kinderschoenen onder banken en tafels geschoven. Gejoel van kinderen en geloei van de blowers van de springkussens vullen de sporthal. Marjoleine Meppelink (33) uit Westerhoven was oplettend en zag op Facebook een aankondiging van het festijn. ,,Met Kerst hebben we veel gegeten en gedaan en nu mogen we wel in beweging komen. Dit is ideaal en lekker dichtbij.” Dochter Nina (11) en vriendin Jamie-Lynn van Poppel (11) leven zich uit op de opblaasbare stormbaan. ,,Die is het leukst. Ik denk dat we er al tien keer overheen zijn gegaan”, roept Nina boven het geluid van de blowers uit. Wat ze deze vakantie nog meer doet? ,,We hebben al geschaatst en we gaan nog naar de bioscoop, naar Amsterdam en de kerststal in Den Bosch. Maar dit is wel heel leuk.” Aan moeder Marjoleine om alles in goede banen te leiden. ,,Ach de kerstvakantie is om leuke dingen te doen.”