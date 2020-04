Veel hartverwarmende reacties en crowdfunding na diefstal driewieler van gehandicapte Marcel uit Aalst

De eerste twintig euro is al binnen, lacht ze. ,,Verder hield ik alles even af omdat we nog niet wisten of de verzekering de diefstal zou vergoeden.” Dat blijkt niet zo te zijn. In de voorwaarden staat dat de fiets inpandig moet worden gestald. De fiets van Marcel paste niet in zijn appartementengebouw en stond op slot en aan de ketting achter het pand. Een klasgenootje van de lagere school zette een crowdfunding-actie op om de benodigde drieduizend euro bijelkaar te krijgen. Donderdagmiddag vlak na de start stond de teller op zeven donaties en een totaal van 155 euro.

‘Ik ben ervan onder de indruk’

Alle aandacht voor de diefstal komt niet helemaal binnen bij haar broer die kampt met niet-aangeboren hersenletsel, vertelt De Pon. ,,Het cadeautje van Kruidvat vond hij wel leuk.” De fiets was vanwege de beperkingen van Marcel volledig op hem aangepast. Hij fietste er dagelijks mee naar zijn werk bij de Ergon in Valkenswaard. Daarnaast gaven ritjes door de bossen bij Aalst hem wat extra ontspanning. Zelf is zus Natasja enigszins beduusd van alle mooie reacties die ze kreeg. ,,Ik ben ervan onder de indruk.”

Dieven staan op camerabeelden