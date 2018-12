Veel hulpsinten huren hun fluwelen tabberd in Budel

BUDEL - Sinterklaas, zijn hulpsinterklazen en Zwarte Pieten kunnen in Budel kleding huren. Zaterdag was het er erg druk.

In een hoek staan zes vergulde staven met een grote krul erop. Kledingrekken hangen vol met pakken voor Zwarte Pieten, met een plooirok voor de vrouwelijke Pieten. ‘Pieterinnen’ heten die, volgens de hulpsinterklaas die stilzit op een stoel. Zijn wenkbrauwen worden goed vastgemaakt en een beetje bijgeknipt.

Spitsuur

In een andere ruimte trekken Zwarte Pieten hun werkkleding aan en doet een hulpsinterklaas dat ook. Het is zaterdagmiddag, spitsuur bij de Stichting Jan van Cranenbroek in Budel. Op het bedrijventerrein aan de Instraat heeft de stichting zijn onderkomen. Hier hangen zo'n 350 verschillende pakken en komen elk jaar pakweg 250 Pieten hun kleding halen. Ze betalen daar twintig euro voor. Sinterklaas moet voor een fluwelen tabberd, mijter en staf veertig euro achterlaten.

Jan van Cranenbroek zelf is er niet meer bij. Hij is sinds 2009 dood, maar leeft voort in de naam van de stichting. Jan, huisschilder van beroep en vrijgezel was een bekende Budelnaar. Hij was meer dan vijftig jaar grimeur van toneelverenigingen en had nogal een karakter. ,,Als je vriendelijk tegen hem was deed hij alles voor je, maar als hij je niet moest...”

Quote Jan was een mysterieus figuur. Hij praatte niet over zijn privé-le­ven en wilde zijn leeftijd ook nooit zeggen. Arie de Werdt, Penningmeester Stichting Jan van Cranendonk

Penningmeester Arie de Werdt van de stichting, maakt de zin niet af. ,,Je accepteerde dat van Jan omdat je hem kende. Jan was een mysterieus figuur. Hij praatte niet over zijn privé-leven en wilde zijn leeftijd ook nooit zeggen. Maar hij was een belangrijk man voor het dorp. Jarenlang organiseerde hij de intocht van Sinterklaas in Budel.”

De Werdt en stichtingssecretaris Frank van Eerdt vertellen iets meer over de laatste jaren dat de Sint en zijn gevolg hun outfit nog bij de markante Jan aan huis kwamen ophalen. Dat ging niet zo goed meer. ,,Als hij wenkbrauwen moest bijknippen, knipte hij in de oren. In zijn huis hing op het laatst een geur... Klanten liepen weg. Maar hij wilde graag dat we zijn werk zouden voortzetten. Daarom hebben we onze stichting opgericht.”

Roetpiet

De stichting zorgt ervoor dat de Sint en zijn gevolg goed aangekleed zijn bij de intochten in Budel, Maarheeze en Gastel, en doet dezer dagen de verhuur aan hulpsinterklazen. Een kleine zestig verenigingen uit de omgeving weten de stichting te vinden als ze een hulpsinterklaas netjes in het pak willen steken.

De discussie over de kleur van Zwarte Piet wordt hier niet gevoerd. Zwarte Piet heet niet voor niks Zwarte Piet, zo denken ze er bij de stichting over. Pieten die wat schmink nodig hebben om hun naam goed eer aan te kunnen doen, hoeven hier maar te gaan zitten. Ze worden vakkundig bijgekleurd. ,,Wij hebben nooit de vraag gehad of we roetpieten kunnen schminken. Die discussie leeft gelukkig niet in de dorpen", stellen De Werdt en Van Eerdt.

Grote boek

Een van de drie hulpsinterklazen die nu binnen zijn, weet dat ook. En hij weet nog veel meer. Zo meteen moet hij naar De Wielerbaan om daar de kinderen uit de Budelse Cranendoncklaan blij te maken. Over die kinderen weet hij zowat alles. Het staat allemaal in zijn grote boek.

,,Kijk maar, hier staat dat Gwen graag zwemt, met poppen speelt en haar beste vriendin is Lynn”, zegt Sinterklaas, die een beetje lijkt op Piet Neijssen, de voorzitter van de Buurtvereniging Cranendoncklaan. Een van zijn Zwarte Pieten wil nu ook iets van hem weten. Of hij de pepernoten los in zijn grote juten zak mag doen. De hulpsint, een beetje brommend: ,,Jazeker. En goed strooien!”