Veel interesse voor energietoren Technische Universiteit Eindhoven

Mailboxen en social media-accounts stroomden deze week vol bij de ontwikkelaars van de GEM Tower; een door TU/e-onderzoekers bedachte 'groene energietoren' die op wind- en zonnekracht werkt. Aan interesse geen gebrek: zelfs Defensie heeft al laten doorschemeren mogelijkheden te zien voor de Green Energy Mill. Die werd maandag op het TU-terrein gepresenteerd en beleeft volgende week zijn vuurdoop tijdens muziekfestival Pukkelpop in Hasselt.

De 21 meter hoge uitklapbare energietoren telt een groot aantal zonnecollectoren en een windturbine, die als groen alternatief kunnen dienen voor stinkende dieselgeneratoren die op evenementen voor de energievoorziening worden ingezet.

Eerder al lieten de organisatoren van de Formule 1 en die van de Spaanse wielleronde de Vuelta hun interesse blijken in de 'groene energietoren'. Projectleider en hoofddocent bouwkunde Faas Moonen van de TU/e is aangenaam verrast door de grote hoeveelheid reacties. ,,Maar misschien wel de leukste kwam van een organisator van een kleinschalig festival dat met ons wil samenwerken", zegt Moonen. ,,We willen heel graag de energievoorziening van zo'n lokaal festival - met 10.000 bezoekers - honderd procent duurzaam maken. Eén toren kan daar al voldoende zijn."

Grotere festivals vragen om meer capaciteit, dus ook meer torens. Op Pukkelpop wordt volgende week het prototype getest en zal onder meer blijken hoeveel torens nodig zijn om de complete energievoorziening van grootschalige evenementen over te nemen.

Glastonbury

Ook heeft het consortium van TU/e en negen betrokken bedrijven contact met het Dour Festival in België, Eurosonic Noorderslag en Glastonbury. ,,Ons doel is de toren op zestien festivals uit te proberen: 'the proof of the pudding is in the eating'."

Aan een voorspelling voor de energie-opbrengst wil Moonen zich nog niet wagen. ,,Maar ook met weinig wind en zon moet het mogelijk zijn een kleinschalig evenement van genoeg energie te voorzien. De installatie heeft een back-up; een generator die met schonere brandstoffen - bijvoorbeeld biodiesel - stroom opwekt. In een later stadium kan ook waterstof worden ingezet."

En als er nu dagenlang geen zuchtje wind staat en de zon achter een dik wolkendek schuilgaat? Moonen: ,,Statistisch gezien zijn er maar twee of drie dagen per jaar dat er helemaal geen wind of zon is, en die vallen meestal in februari, met veel mist; een periode dat er weinig tot geen festivals plaatsvinden."

Voor het project hebben de onderzoekers 2,3 miljoen euro van het Europees subsidieprogramma Interreg gekregen. De eigenlijke bouwkosten van de GEM Tower vallen volgens Moonen mee. ,,Een prototype is altijd duurder, maar wanneer je er meer gaat maken, komen de kosten om en nabij op 150.000 euro. En bij nog grotere aantallen, wordt-ie waarschijnlijk nog voordeliger."

