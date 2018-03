Veel interesse voor koopwoningen in plan Picuskade Eindhoven

Wooninc.

Zekerheid

Volgens Van Santvoort 'explodeerde' de website toen de woningen woensdag te koop kwamen. Als er meer dan één gegadigde is voor een woning dan wordt er niet geloot. Ook overbieden, zoals dat onlangs in Nuenen speelde, is niet aan de orde. Uiteindelijk beslist de eigenaar over de toewijzing. ,,Met Interesting Vastgoed kijken we hoe groot de zekerheid is dat iemand de woning ook kan betalen. Wij kunnen een financiële check doen maar kandidaten kunnen ook zelf informatie verstrekken. En natuurlijk kijken we anders naar gegadigden die daar niet aan mee willen werken."