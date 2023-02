Veel materiële schade bij botsing tussen busjes in Eindhoven

Ontmoe­tings­plek voor alle Oekraïense vluchtelin­gen in Helmond

HELMOND - Alle Oekraïense vluchtelingen in Helmond kunnen elkaar vanaf vrijdag ontmoeten in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte aan de Nachtegaallaan. In het oude gebouw van De Knip is plek voor rust en ontspanning.