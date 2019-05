Veel meer risicogebouwen na instort-fiasco parkeergarage Eindhoven Airport

UPDATEEINDHOVEN - Veel meer kantoren, ziekenhuizen, schoolgebouwen en parkeergarages moeten worden onderzocht na het instorten van de parkeergarage op Eindhoven Airport. Minister Ollongren laat woensdag in een brief aan de Tweede Kamer weten dat er nieuwe rekenregels zijn om de risicovloeren in gebouwen definitief te kunnen testen. De hele operatie gaat jaren duren.

Gebouwen van 70 meter of hoger en ziekenhuizen, zorgcomplexen en gevangenissen moeten prioriteit krijgen, aldus de onderzoekers. Om hoeveel gebouwen het gaat durven de onderzoekers niet te schatten. ,,Aannemelijk is dat dat bij een significant deel van de vloeren maatregelen getroffen moeten worden”, schrijft Simon Wijte van Technische Universteit, opsteller van het rapport. Volgens het ministerie zijn geen aanwijzingen voor direct onveilige situaties.

In een brief aan alle gemeente in Nederland schrijft Ollongren dat gemeenten moeten toezien op de uit te voerne controles. Ze stelt een onderzoeksplicht op voor gebouweigenaren. Hoge gebouwen en panden met ‘verminderd zelfredzame personen’ moeten vóór 1 januari 2021 zijn beoordeeld. De jaren daarop zullen de andere gevolgklassen volgen, schrijft de minister aan de gemeenten.

Losraken

Simon Wijte verbonden aan ingenieursbureau Hageman dat in opdracht van bouwbedrijf BAM, dat de in mei 2017 deels ingestorte parkeergarage bij de luchthaven in Eindhoven bouwde, het ongeval onderzocht. Het bureau concludeerde dat het gebouw waarschijnlijk is ingestort omdat de betonplaten niet stevig genoeg waren. De onderlaag van de breedplaatvloer, een dunne plaat, bleek te glad waardoor de aanhechting aan de dikkere bovenplaat met bollen onvoldoende was. Hoe gladder het aansluitvlak is, hoe gemakkelijker de twee platen van elkaar losraken.

Nieuw materiaalonderzoek dat is uitgevoerd door de Technische Universiteit Eindhoven vormt de basis voor het woensdag gepresenteerde stappenplan. Gebouwen met dergelijke breedplaatvloeren moeten opnieuw tegen het licht worden gehouden. Het gaat om gebouwen die na 1999 zijn opgeleverd. Dat gebeurde vorig jaar ook al. Uit een inventarisatie kwamen enkele honderden gebouwen naar voren die mogelijk of acuut gevaarlijk waren. Een deel is verstevigd, bij andere gebouwen werd het gebruik aangepast.

Naad

In het onderzoeksplan in 2017 lag de focus op gebouwen waarvan de betonplaten niet waren opgeruwd. Maar dat onderzoek blijkt bij nader inzien te beperkt. Ook breedplaten van traditioneel beton - dus zonder de bollen - en met bewerkt oppervlak kunnen onvoldoende stevig zijn. De nieuwe rekenregels spitsen zich toe op de krachten die ontstaan bij de naad tussen twee vloerdelen. Er moet onder meer onderzoek gedaan worden naar de wapening. Als gebouwen niet in orde blijken, moet de constructie worden versterkt of de belasting worden aangepast.