Veel meer vergunningen kamerverhuur in Eindhoven

EINDHOVEN - Het aantal vergunningaanvragen voor kamerverhuur en woning-splitsing in Eindhoven is in 2019 fors gestegen. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de strengere Eindhovense regels voor woningeigenaren.

Het is overigens nog onduidelijk wanneer de nieuwe regels daadwerkelijk worden ingevoerd. Die houden onder meer in er dat in wijken buiten het centrum van Eindhoven minstens dertig meter moet zitten tussen twee kamerverhuurpanden. Volgens een woordvoerder van het college van B en W moet voor de invoering eerst een goede inventarisatie worden gemaakt van bestaande panden die per kamer of etage verhuurd worden. Op welke termijn die inventarisatie klaar is, en wanneer het college de nieuwe regels vaststelt, is dan ook nog niet bekend.

Desondanks groeide het aantal vergunningaanvragen voor het ombouwen van een woning voor kamerverhuur van 37 in 2018 naar 63 dit jaar, meldt een woordvoerder van het college. Ook voor het splitsen in meerdere zelfstandige woningen werden veel meer aanvragen gedaan: van 12 in 2018 naar 21 in 2019. Dat zijn niet alleen nieuwe gevallen; het betreft ook het het legaliseren van eerder zonder vergunning omgebouwde woningen.

Criteria

In het zogenaamde 'parapluplan kamerverhuur en woningsplitsing', dat in juli 2018 werd ingevoerd, ziet het college de oorzaak voor het gestegen aantal aanvragen. Dat plan verbiedt de ombouw van woningen, tenzij een vergunning wordt aangevraagd en ontvangen. De verklaring lijkt echter niet het parapluplan op zichzelf te zijn, maar de criteria waaraan vergunningsaanvragen worden getoetst.

Tot dusver betreft dit alleen een zogeheten leefbaarheidstoets. Daarbij kijken ambtenaren of in een straat of buurt niet al te veel overlast bestaat door kamerbewoning. Dat is volgens de woordvoerder dan ook de meest voorkomende afwijzingsgrond. Als de nieuwe, strengere regels ingaan, komt daar dus in elk geval de 'dertigmeterregel' bij.

'Sprintje'

Ook Rita Sanders, bewoonster van het Adonispad in Woensel, signaleert dat het aantal aanvragen 'booming' is. Zij volgt de ontwikkelingen nauwgezet omdat ze zich met haar buren verzet tegen nieuwe kamerpanden in de straat. ,,Het lijkt alsof woningeigenaren nu nog even een sprintje trekken voordat de nieuwe regels ingaan", aldus Sanders. In haar straat krijgen twee eigenaren na een tweede beroepsprocedure bij B en W een vergunning als ze zich aan extra regels houden. De bewoners kunnen daar nog tegen in beroep gaan. Een derde aanvraag wordt waarschijnlijk geweigerd op basis van de leefbaarheidstoets.

Bert van Deurzen, voorzitter van de Belangenvereniging Particuliere Verhuurders Eindhoven, ziet de haast die eigenaren hebben vanwege de nieuwe regels wel als een 'plausibele verklaring' voor de grote aantallen aanvragen. Maar bij zijn eigen organisatie ziet Van Deurzen het niet: daar zijn weinig pandeigenaren die meer huizen willen exploiteren. Wel verwacht hij dat er na de invoering van de nieuwe regels nog een hausse komt aan vergunningaanvragen. Dan gaat het om de tot nog toe gedoogde pandeigenaren zonder de juiste vergunning die gebruikmaken van de overgangsregeling.