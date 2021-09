Veel minder inbraken op Ekkersrijt, maar meer camera's geven veiligheid extra impuls; ’Het moet hier beter zijn dan bij de buren’

SON EN BREUGEL - Het bedrijventerrein Ekkersrijt zag na de plaatsing van camera’s het aantal inbraken fors dalen. Toch blijft het nodig te investeren, in techniek en in bewustwording van de ondernemers.

Van 2000 tot en met 2006 telde het bedrijventerrein Ekkersrijt gemiddeld 117 inbraken per jaar. In dat laatste jaar plaatste de Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE) camera’s op de openbare weg. Sindsdien is er een daling opgetreden tot 3 in 2018 en 5 in 2019.

Aantal camera's van 35 naar 90

Een fikse daling, maar daar was voorzitter Erik Jennissen nog niet tevreden mee. Daarom is het aantal camera’s uitgebreid van 35 tot 90. ,,We werkten eerst met draaibare camera’s. Dat lijkt heel mooi, maar dan zie je per definitie maar een deel van de omgeving. Nu hebben we overal vaste toestellen, die alles overzien.”

Met die ontwikkeling wil SBBE de criminaliteit een stap voor blijven. ,,Mijn motto is dat de beveiliging hier beter moet zijn dan bij de buren.” Jennissen doet zijn verhaal in zijn kantoor op het oostelijk deel van Ekkersrijt. Zelf heeft hij daar ook eens een ongewenst bezoeker gehad, die uiteindelijk is opgepakt.

Ook gemeente doet mee

Niet alleen ondernemers willen een veilig bedrijventerrein. Ook de gemeente Son en Breugel is zich bewust van de noodzaak van samen investeren in veiligheid. Niet gek dus dat wethouder Jan Boersma in het bestuur van SBBE zit.

Dat geeft aan hoe belangrijk de veiligheid is, beseft ook Willy van der Velden. Als voorzitter van de Ondernemersvereniging Ekkersrijt (OVE) hoopt hij op een groeiend bewustzijn bij ondernemers van wat ze zelf kunnen doen om diefstal te voorkomen.

Hoewel dat hun eigen verantwoordelijkheid is en hij en Jennissen eigenlijk niet willen adviseren, ontkomen ze daar niet altijd aan. ,,Bij MediaMarkt liepen er mensen op klaarlichte dag doodleuk langs de beveiliging de winkel uit met beeldschermen onder hun arm zonder te betalen”, weet Van der Velden.

,,We hebben ze aangeraden een volgende keer niet in te grijpen. Het kenteken van de auto noteren is voldoende. Want de software achter de camera’s herkent razendsnel opgegeven kentekens. Dankzij samenwerking met de politie, die opnames maakt op de openbare weg, komen ze niet ver.”

Beelden bewaard in Oss

Het is niet zo dat het bestuur van SBBE 24 uur per dag op schermen naar onraad zit te turen. ,,Wij mogen de beelden niet bekijken”, zegt Jennissen. ,,Ze worden bewaard bij Europac in Oss. De politie kan ze daar opvragen als er bewijsmateriaal nodig is voor een rechtszaak.”

Ekkersrijt is met een oppervlakte van 260 hectare een van de grotere bedrijventerreinen in de regio. Van de 350 ondernemingen is ongeveer de helft aangesloten bij de SBBE. Beide voorzitters hopen dat dat aantal nog zal groeien.

Van der Velden: ,,Misschien dat de contributie afschrikt. Nu betaalt een klein bedrijf 700 euro per jaar. Maar dat bedrag kan fors omlaag als iedereen meedoet. En het helpt ons het zo veilig te houden als het nu is.”