Veel minder prikposten in regio Eindhoven: Diagnostiek Voor U van 89 naar 27 locaties

Het zijn geen personele bezuinigingen. ,,Het aantal uren bloedafname neemt niet af, wel de locaties. Het is een maatregel die bijdraagt aan het landelijk beleid voor ‘zinnige en zuinige zorg’. Zo kunnen wij goede zorg blijven bieden tegen betere tarieven”, vervolgt Rulkens.



Het exacte aantal prikposten dat blijft voortbestaan is afhankelijk van de vraag. Er is een plan opgesteld voor optimalisatie van het netwerk van bloedafnamelocaties, dat afgestemd wordt met de Cliëntenraad, zorggroepen en huisartsen. Op uiteindelijke locaties moet personeel veilig kunnen werken. Rulkens: ,,Voor patiënten blijven we kijken of er extra locaties nodig zijn om extra reisafstand te beperken. We houden in de gaten of de er voldoende beschikbaarheid en bezetting is. Indien nodig verruimen we de openingstijden.”