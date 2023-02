Veel onzekere factoren voor Nederlands reddingsteam dat naar Turkije afreist: ‘Ik zag al beelden van snelwegen in brokken’

Geen ritme, wél meteen rendement: Thorgan Hazard houdt ‘dubbele gevoelens’ over aan debuut voor PSV

Hij stond nog geen vijf minuten in het veld, of Thorgan Hazard (29) had zijn eerste doelpunt voor PSV al te pakken. De Belg maakte de 0-2 tegen Feyenoord, maar het was niet genoeg, tot afgrijzen van de buitenspeler zelf. Wel koesterde Hazard zijn eerste speelminuten sinds het WK met België.

