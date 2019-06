Veel oranje, veel plezier en heel veel voetbalmeisjes

EINDHOVEN - Alsof Guus Meeuwis gaat optreden. Alsof het Nederlands Elftal van Ronald Koeman in Eindhoven is neergestreken. Ja, alsof. Want het Philips Stadion en omgeving kleuren net zo oranje en het is er net zo gezellig. Eén ding is anders: er zijn heel veel meisjes. Voetbalmeisjes.

Ze komen uit het hele land: Hoevelaken, Beers, Emmen, Utrecht. En natuurlijk, zo'n oranje-feestje in een zo goed als uitverkocht stadion is leuk, maar het is toch vooral het voetbal waarvoor ze komen. Inge Grooten (16) uit voetbalstad Emmen bijvoorbeeld: ,,Ik voetbal zelf. Voor mij is dat heel belangrijk. Ik kan er m'n gevoel in kwijt. In mijn voetbalteam heb ik mezelf gevonden. Als ik naar een wedstrijd kijk, ben ik misschien we fanatieker dan als ik speel. En helemaal in het stadion”.

Buitenspel

Ook Skye van Leijenhorst (12) uit Hoevelaken is voetbalmeisje. Ze speelt bij SC Hoevelaken. En hoewel nog zonder buitenspel (half veld) snapt ze al wel wat dat is. Op haar oranje shirt staan alle leeuwinnen-handtekeningen, want ze is groot fan. En papa Jan? ,,Nou van ons tweeën is zij de voetbalgek hoor. Maar ik vind dit wel héél leuk".

Hup

De vriendinnen Jolijn van Haren (10), Jils van Gemert (12) en Frederique Loeffen (11) voetballen bij SJOVianenVooruitHBV in Beers (bij Kuijk). Inderdaad, een wat lastige naam bij het aanmoedigen. ,,Dan houden we het maar bij ‘hup’", zegt een van de 3 mama's. De meiden zijn gek van voetbal. Waarom? Ja, dat is nou een lastige vraag. ,,Het is gewoon leuk", zegt een van hen. En de anderen stemmen in. Voetballen met jongens doen ze weleens op straat. En ja, meestal zijn zij dan de betere. Dat komt doordat ze fanatieker zijn, zegt een van de moeders.

Zus

Om het hoekje staat Ashley van der Gragt uit Heerhugowaard zo'n beetje op haar kop in de net geparkeerde auto. Ze zoekt haar zwarte voetbalshirt met haar naam in oranje achterop. Van der Gragt?... Jazeker, familie dus. ,,Stephanie van der Gragt is mijn zus", zegt ze lachend. En waar Stephanie voetbalt gaat zij kijken. En reken maar dat ze meeleeft. ,,Kijk maar eens naar haar knie", zegt echtgenote Manon. ,,Ik ben 7 keer aan mijn kruisbanden geopereerd. Nu voetbal ik niet meer. Natuurlijk is het leuk zo'n oranje-feestje. Maar ik kom toch vooral om naar het spel van mijn zus te kijken. Zien hoe ze haar mannetje staat vanavond en bij het WK. Liefst tot 7 juni in Lyon, want dan is de finale en ik heb tickets voor alle wedstrijden.”

