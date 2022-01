Veel politie en ME op de been bij wedstrijd PSV-Ajax, groep van ongeveer vijftig supporters aangehouden

Er is veel politie op de been. De Sint Antoniusstraat is afgezet en leeg geveegd. Op iets grotere afstand van het stadion, is vuurwerk in de lucht te zien. Bij de Anton Philipslaan, vlakbij het stadion, heeft politie supporters klemgezet. Ze mogen daar niet zijn, omdat er een gebiedsverbod geldt rondom het stadion. De groep, bestaande uit ongeveer vijftig mensen, wordt door de politie aangehouden. Meerdere aangehouden supporters hebben ook vuurwerk bij zich. De omgeving van het stadion is hermetisch afgesloten door politie en ME. Het is bijna onmogelijk om bij het stadion te komen.