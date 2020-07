Veel politie in centrum Eindhoven na oproep hooligans om te demonstreren

Niet zat maar zen in een kroeg op Stratum­seind in Eindhoven

17 juli EINDHOVEN - Geen standaard yogaklasje, maar iedere maand een sessie op een andere aparte locatie. Dat is de opzet van de pop-up yogales van Nicole van Kempen. Vrijdagavond was de aftrap met ‘flow in the dark’ in een donkere kroeg op Stratumseind.