Veel rook bij aanhangerbrand in loods aan Luchthavenweg in Eindhoven

De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse om het vuur te bestrijden. De aanhanger is naar buiten gehaald en daar geblust. Rond 7.15 uur was de brand onder controle. In de aanhanger lagen verschillende materialen en een gas barbecue.

Er was niemand aanwezig in de loods. Hoe de brand kon ontstaan is onduidelijk. Er was vooral veel rook- en roetschade. De Luchthavenweg is tijdelijk afgesloten geweest door de politie en Marechaussee.