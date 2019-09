Veel ruimte voor creativiteit in ‘bijenkorf’ Van Maerlantlyceum Eindhoven

In de imposante hal van het Van Maerlantlyceum in Eindhoven is veel terug te vinden van wat de school karakteriseert of wil uitdragen: gemeenschapszin en creativiteit. Het was de eerste én grootste ‘halschool’ van Nederland: geen lokalen aan weerszijden van gangen, maar rond een centrale hal waar iedereen samenkomt. Zo is het honderd jaar na de oprichting nog steeds. Als de zoemer een leswisseling aankondigt, baant een deel van de pakweg 1200 leerlingen zich kriskas een weg door de hal naar het volgende lokaal. Dwars door het strakke lijnenspel van treden, zuilen en het in vlakken verdeelde plafond, waardoor het licht binnenvalt. Voorbij de enorme muurschilderingen en de glas-in-loodramen in de traphal. Onder de galerij met het twee meter hoge houten beeld van Sint Catharina door, naar wie de school bij de oprichting genoemd werd. Het was toen, in 1919, een katholiek gymnasium voor meisjes.