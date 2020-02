Veel schade door brand in kringloopwinkel Emmaus in Eindhoven, vermoedelijk brandstichting

Stadsprins Ludoviec­kus van Lampegat: ‘Dit is fantas­tisch’

16 februari ‘Stadsprins worden in mijn Lampegat is altijd mijn grootste carnavalswens geweest”, vertelt Lowie Teller (55), zoals hij in het gewone leven heet, na het traditionele Carnavalsontbijt daags na het Federatiebal. ,,Ik had het niet meer verwacht tot ik afgelopen september werd gevraagd of ik de nieuwe stadsprins in Lampegat wilde zijn. Ik was overdonderd maar na een vreugdedansje heb ik volmondig ja gezegd.”