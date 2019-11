Veel schade na keukenbrand in Eindhoven

Achtste verdachte van Eindhoven­se groepsseks met minderjari­gen vrijgela­ten

16:35 DEN BOSCH - Ook een achtste verdachte in een grote Eindhovense zedenzaak is door de rechtbank vrijgelaten uit voorarrest. De acht zouden in een nacht seks hebben gehad met meisjes van 13 en 14. Dat was deels met toestemming, maar ook zouden ze een paar keer zijn verkracht.