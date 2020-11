Veel schade na uitslaande brand in appartementencomplex in Eindhoven

Het vuur brak rond 18.40 uur uit. Na zo'n twintig minuten was de brand onder controle. Verschillende hulpdiensten rukten uit naar de Karel de Grotelaan. De brandweer kwam met twee tankautospuiten ter plaatse.

Mogelijk worden de bewoners zaterdagavond ergens anders ondergebracht. Panden op de tweede verdieping hebben vermoedelijk rook- en waterschade opgelopen. De gevel van de vierde etage is zwartgeblakerd.

Hoe en waar de brand precies is ontstaan, is niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van de brandweer neemt het ventileren van het complex nog enige tijd in beslag. Stichting Salvage wordt opgeroepen om de precieze schade te bekijken.