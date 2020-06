Veel schoolkampen geschrapt

Wie kan zich zijn of haar schoolkamp van groep 8 niet herinneren? De overnachtingen in een tent of boerderij. Kletsen en keten met je klasgenoten tot het bijna licht is. Spelletjes in de bossen, kampvuur en nog één keer van alles beleven met de jongens en meisjes met wie je acht jaar lang opgegroeid bent. Het schoolkamp is een magische punt achter de bijzondere periode van je basisschooltijd waarvan je pas jaren later ten volle de betekenis inziet.