Veel te druk in Eindhovense binnenstad vanwege Black Friday, gemeente roept op om niet meer te komen

Eindhoven­se drillrap­per op straat neergesto­ken: OM wil drie jaar cel

14:28 DEN BOSCH - Ook Eindhoven heeft een drillrap-scene. En ook in Eindhoven kan het daar hard aan toegaan. Geen doden, zoals in Amsterdam bij fans van dit muziekgenre vielen, maar volgens het Openbaar Ministerie scheelde dat vorig jaar niet veel. Een ruzie liep uit op een steekpartij. Per ongeluk, zegt de verdachte. Ammehoela, zegt de officier van justitie.