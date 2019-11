Veel verborgen armoede bij ouderen

Dat staat in het rapport Ouderdomsregelingen ontleed van de Algemene rekenkamer. Vooral onbekendheid met de regeling en de complexiteit van het aanvragen worden genoemd als oorzaak van het missen van de aanvulling. Ook zouden een lage taalvaardigheid en onvoldoende administratieve vaardigheid een reden kunnen zijn. De gemeente Eindhoven heeft geen cijfers over armoede onder ouderen paraat. Wel weten we dat de stad net als andere grote steden relatief veel armoede kent. In 2017 had 6,8 procent van de Eindhovenaren een inkomen beneden het niveau 'niet veel maar toereikend', goed voor de eerste levensbehoeften plus een minimum aan sociale activiteiten. Landelijk ligt dat op 5,7 procent.

Het Sociaal Raadsliedenwerk helpt mensen met financiële problemen. In Valkenswaard, Eindhoven, Best en Sint-Oedenrode is dat ondergebracht bij Lumens. Toine Megens is een van de sociaal raadslieden. ,,Een deel van de doelgroep heeft een migratieachtergrond. Zij zijn na hun vijftiende naar Nederland gekomen. Tussen 15 en 65 jaar bouwde iedereen die in Nederland woonde, twee procent AOW-rechten op.'' Een alleenstaande met een volledige AOW-uitkering ontvangt maandelijks 1158,22 euro netto, inclusief heffingskorting.

Tegenvallende AOW-betaling

Maar Marcel (72) ontvangt zes procent minder, omdat hij drie jaar in Spanje heeft gewoond. Op verzoek van Megens doet hij zijn verhaal. ,,Als jongeman moest ik van mijn vader gaan werken. Ik vond een baantje in de standbouw. Later ben ik alsnog naar de Kunstacademie gegaan en naar de Akademie voor Industriële Vormgeving. Daar lag mijn passie. Het waren de jaren 70, ik had het licht gezien, maar het werd steeds donkerder; ik kon er geen droog brood mee verdienen.'' Handel in auto's bood uitkomst. Het werden jaren met veel contant geld op zak, dat hij aan het eind van de dag allemaal moest afdragen aan de baas. ,,Maar ik had een goed leven met een mooie auto, er ontbrak me niets.'' Toen het inkomen achteruit ging, bleek het gemakkelijk spullen op afbetaling te kopen. Eenmaal 65 jaar viel de eerste AOW-betaling ook nog eens tegen, vanwege de drie jaar in Spanje. Uiteindelijk kwam Marcel via een kennis bij WIJeindhoven en later bij Toine Megens terecht.

Megens wees hem op huur- en zorgtoeslag, de kans op kwijtschelding van gemeentelijke belasting en op gratis openbaar vervoer voor de minima. ,,Bíjna gratis, want je hebt een kaart van 7,50 euro nodig'', weet het sociaal raadslid. ,,Bij het station kost een kaart 10,50 euro'', nuanceert Marcel. ,,Weet je hoe lang ik kan eten van die drie euro verschil?'' Nog twee jaar elke maand 200 euro aflossen, dan is hij vrij van schulden.