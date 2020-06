Veel verzet in Eindhovense politiek tegen verkoop Van Abbehuis

De kans dat het Albert van Abbehuis aan de Bilderdijklaan in Eindhoven door het stadsbestuur wordt verkocht, is een stuk kleiner geworden. Een flink deel van de Eindhovense gemeenteraad gaat dwars voor dit voornemen liggen.

Het argument daarvoor: het Van Abbehuis is in 1957 aan de gemeente geschonken door Albert van Abbe. En een geschenk geeft je niet zo maar weg. En al helemaal niet als zowat iedereen in de stad daar tegen te hoop loopt. Het pand op de hoek met de PC Hooftlaan is momenteel in gebruik als expositieruimte door het kunst en cultuurplatform Mad Emergent Art Lab. Eerder huisde er onder anderen de schilder Cornelis Le Mair.

Voorwaarde bij de schenking destijds door de zoon van Henri van Abbe was dat het pand voor culturele doeleinden zou worden gebruikt. Verkoop van het monumentale pand zou daar bovendien mogelijk een einde aan maken, zo reageren verschillende gemeenteraadsfracties op het verkoopvoornemen.

Fel van leer

Met name het CDA in de Eindhovense gemeenteraad - en een van de vier partijen in de Eindhovense coalitie - trekt fel van leer tegen het plan, daarin volop bijgevallen door de Lijst Pim Fortuyn (LPF), het Ouderen Appèl Eindhoven (OAE), D66 en de fractie-Schreurs.

Wethouder Yasin Torunoglu (PvdA) van vastgoed lijkt daarom bereid te zijn het verkoopplan van tafel te halen. ,,Wie ben ik om dit plan door te zetten als een groot deel van de gemeenteraad er niets voor voelt", reageert de wethouder. ,,Maar dan heb ik daarbij wel een voorwaarde bij. En dat is dat de gemeenteraad dan ook geld vrij maakt om het pand te onderhouden. Want dat is dan wel de logische consequentie. Als we het Van Abbehuis niet verkopen, zullen we het wel goed moeten onderhouden.”

Groot belang

Torunoglu voegt daar aan toe dat hij de ophef over het verkoopplan in de stad en in de politiek wel wat voorbarig vindt. ,,Op de eerste plaats moet er nog een gesprek plaatsvinden met de familie Van Abbe over dit plan. Het standpunt van de familie is voor ons van groot belang.”

Op de tweede plaats gaat het om een pand dat op een lijst staat met gebouwen die in aanmerking komen om te worden verkocht, benadrukt de PvdA’er. ,,Die lijst had daarom beter een concept-lijst kunnen heten. Als er met goede redenen verzet is tegen een verkoopplan, gaat dat van tafel. Dat hebben we met de Sterrenwacht bijvoorbeeld per slot van rekening ook gedaan.”