Veel zwaardere straf voor relschopper Eindhoven in hoger beroep: zes maanden cel

PSV’er Ramalho trekt boetekleed aan na dramati­sche nederlaag bij Ajax: ‘Na de 2-0 ging werkelijk alles fout’

24 oktober 17 tegendoelpunten in 10 eredivisieduels, waarvan 5 tegen Ajax. Dat PSV defensief wankel is, moge duidelijk zijn. André Ramalho, de leider van de achterhoede, was diep teleurgesteld dat PSV zich af liet drogen in Amsterdam. ,,We namen te veel risico na de 2-0. Dat het 5-0 wordt, is verschrikkelijk.”