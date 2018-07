Veelbelovende start voor de oudste openluchtbioscoop van Nederland in Eindhoven

EINDHOVEN - Bij Plaza Futura hoef je ook deze zomer niet te kiezen tussen buiten zitten of een filmpje pakken. Met 600 bezoekers blijft de oudste openluchtbioscoop van Nederland nog steeds in trek.

Menig Eindhovenaar heeft er in de afgelopen 21 jaar al eens een film in de buitenlucht bekeken. Veel anderen zullen zich op zijn minst ooit afgevraagd hebben waar al die mensen met een stoel onder hun arm naar toe gingen. Want wie wil zeker wil zijn van een zitplek, neemt die zelf mee.

Nog tot eind augustus wordt iedere vrijdag en zaterdag bij mooi weer een gratis een film vertoont in het buitenlucht. De eerste 15 jaar op de Leenderweg, waar een een gat in de buitenmuur geslagen was waarop de films geprojecteerd werden. Voor Plaza Futura vijf jaar geleden de deuren opende in het Natlab, konden bezoekers eerst twee maanden wennen aan de nieuwe locatie op Strijp-S – die met ruimte voor 1000 stoeltjes een stuk groter is- met de vertoning van de vertrouwde buitenfilms.

Veelbelovende start

Al is het altijd afwachten hoe vaak ze echt doorgaan. Vorig jaar lukte dat door de kwakkelende zomer in augustus twee weken op rij niet. Dit jaar is de start veelbelovend. Veel bezoekers zijn nog steeds gekleed in korte broek, terwijl de film toch pas na zonsondergang -22.00- aanvangt. Ook bezoekster Jacky van de Goor is luchtig gekleed, al heeft ze wel een soort beenwarmers met rits bij zich voor het geval dat.