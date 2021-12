Veelbesproken winteropvang brengt daklozen in Eindhoven wat comfort, maar het moet er niet té gezellig worden

Ook overdag opvang voor daklozen in Eindhoven, gemeente volgt landelijk advies wegens corona

EINDHOVEN - Daklozen kunnen per direct 24 uur per dag terecht bij de opvanglocaties in Eindhoven. De gemeente had eerder besloten dat de daklozenopvang tussen 08.00 uur en 16.00 uur dicht moest zijn maar wordt nu ingehaald door een nieuw advies van de landelijke overheid. In verband met corona vraagt die gemeenten daklozen zoveel mogelijk naar binnen te halen.

22 december