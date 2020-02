Veelpleger Eindhoven ging stelen voor coke

Met bekennen had hij niet zo'n moeite. Eindhovenaar Raymond H. (53) wilde maandag voor de rechtbank in Den Bosch best toegeven dat hij een jas had gestolen bij de ANWB in Eindhoven. Spelcomputers en andere dure spullen bij de Media Markt in Eindhoven en in Son en Breugel: ook. Koffie, tandpasta, shampoo bij diverse supermarkten: allemaal gebeurd. Deels om zijn coke-verslaving mee te bekostigen die na tien jaar weer de kop was komen opsteken.