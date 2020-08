Veelpleger legt schuld bij zijn knipperlicht-vriendin uit Valkenswaard

DEN BOSCH De dunne lijn die tussen liefde en haat heet te liggen is in het geval van Roberto van der V. en zijn partner grotendeels weggesleten, zo vaak zijn ze die gepasseerd. Zij zegt dat hij haar spaargeld heeft gestolen. hij zegt dat zij zonnepanelen stal en in zijn auto legde. Het openbaar ministerie ziet geen betere oplossing dan hem twee jaar in een veelplegerstraject te zetten.

Drankgebruik, drugszucht en geen dak boven zijn hoofd zorgen dat van der V. (54) een bekende gezicht is voor de politie. Dat gezicht stond op camera van een Eindhovense AH, waar hij in november vorig jaar wat blikjes drank stal. volgens hem onbewust, hij had ze even in zijn zak gedaan omdat hij geen winkelmandje had.

Verstopte envelop

Een heel wat zwaardere verdenking kwam naar boven toen hij in februari voor 'iets' werd opgepakt. Politie vond daarbij flink wat briefgeld in zijn zak. Een vrouw uit Valkenswaard wist daar meer van. De twee hebben een knipperlichtrelatie, hij woont af en toe bij haar. Maar ze miste opeens een verstopte envelop met 2400 euro spaargeld van haar en haar zoon. Precies zo'n envelop lag in zijn auto, leeg. En volgens een kennis had Roberto hem net een handvol geld laten zien.

Nog zo'n opmerkelijke zaak: diefstal van zonnepanelen. De politie werd in april naar een bouwbedrijf in Luijksgestel geroepen wegens inbraakgeluiden. Even verderop zat Roberto van der V. in zijn busje, nahijgend en bezweet, en hij mocht mee naar het bureau. Volgens hem hoorde hij daar pas dat de acht gestolen panelen in zijn auto lagen. Hoe ze er kwamen? Geen idee. Waarschijnlijk zat de vriendin er achter, vermoedde hij.

Hersenschade door ongeluk

Het leek officier van justitie Yorg Vermeulen overduidelijk wat er was gebeurd. Drie maal schuldig. De Reclassering kon niet meer helpen, die hadden al het mogelijke al gedaan, maar Roberto haakte telkens af. Tweee jaar naar de veelplegersbehandeling, eiste Vermeulen. Advocaat Peter van de Laar zag een heel ander probleem, met oplossing. Volgens hem heeft de man hersenschade opgelopen bij een verkeersongeluk en moet hij de psychiatrie in. Hij wees er op dat er geen enkel bewijs was van het bestaan van het spaargeld.