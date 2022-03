Veerkracht en welzijn van jonge mantelzorgers vergroten, is het doel van Marleen Geraerts

EINDHOVEN - Zorgen voor je verslaafde moeder of meehelpen met je meervoudig beperkte broer. Jonge mantelzorgers krijgen vaak veel voor de kiezen, zonder dat de omgeving het merkt. Er is hulp, maar hoe bereik je die jongeren? Via bijeenkomsten van Steunpunt Mantelzorg Verlicht probeert Marleen Geraerts dat.

Geraerts is jeugdverpleegkundige bij de GGD Brabant-Zuidoost en zet zich in voor jonge mantelzorgers. Daaronder vallen kinderen en jongeren tot 25 jaar die opgroeien met een gezinslid dat zorg nodig heeft.

Quote Ik heb van dichtbij meegemaakt wat het betekent om jonge mantelzor­ger te zijn Marleen Geraerts, jeugdverpleegkundige GGD Brabant-Zuidoost

Ze is ervaringsdeskundige, want als kind heeft ze gezorgd voor haar opa en oma. ,,Zij zijn bij ons in huis gekomen. Ik heb toen van dichtbij meegemaakt wat het betekent om jonge mantelzorger te zijn”, vertelt ze. Natuurlijk was het toen een andere tijd.

Vaak niet gehoord of gezien

Tegenwoordig is zij moeder van drie jongens, waarvan de oudste zoon Menno (16) meervoudig beperkt is. Haar andere zoons Teun (12) en Joep (10) groeien op als jonge mantelzorgers. Geraerts: ,,Als ouders zijn wij hier bewust mee bezig. Wij praten er open over, ook naar de kinderen en maken verdriet en zorgen bespreekbaar. Openheid is belangrijk. Jonge mantelzorgers worden vaak niet gehoord of gezien door hun omgeving. Men realiseert zich niet dat jongeren zorg bieden en zorgen hebben.”

Hulp vragen is moeilijk

Jonge mantelzorgers vinden het moeilijk om hulp te vragen of te zoeken. Als bijvoorbeeld verslaving bij een van de ouders speelt, rust er een taboe op. Loyaliteit speelt hierbij een grote rol. De kinderen willen hun ouders niet belasten met hun hulpvragen en cijferen zichzelf weg. ,,Ik weet dat nog van mijzelf. Kinderen nemen ongemerkt de rol van de ouders over. Mijn ervaringen hebben me gemaakt zoals ik nu ben. Dat neem ik mee in mijn werk”, vervolgt de jeugdverpleegkundige.

De kinderen en jongeren die in de doelgroep vallen zijn dan ook moeilijk bereikbaar. Jonge kinderen die zorgen zien zich vaak niet als mantelzorger. Zij weten niet beter en vinden zo opgroeien normaal. Maar ze willen ook niet opvallen of anders zijn. Toch hebben zij de zorg over iemand en maken ze zich zorgen over allerlei zaken.

Quote Het doel van de bijeenkom­sten is om hun veerkracht en welzijn te vergroten. Samen met lotgenoten, want die hoef je niks uit te leggen Marleen Geraerts

Bijeenkomsten bij Op Noord

Voor deze kinderen houdt Geraerts samen met consulent Klien van der Burgt van Steunpunt Mantelzorg Verlicht vanaf donderdag 24 maart vijf bijeenkomsten voor jonge mantelzorgers van 14 tot en met 17 jaar. Vanuit hun expertise en als ervaringsdeskundigen bundelen zij hun kwaliteiten en proberen zij de jongeren te bereiken en te ondersteunen. Geraerts: ,,Het doel van de bijeenkomsten is om hun veerkracht en welzijn te vergroten. Samen met lotgenoten, want die hoef je niks uit te leggen. Zij weten hoe het is.”

Bij Op Noord op de Oude Bosschebaan 11 in Eindhoven-Noord ontmoeten de jongeren elkaar in een ongedwongen sfeer. Naast het luisteren naar elkaar en het geven van informatie en tips zijn er leuke activiteiten en workshops. Alle bijeenkomsten zijn van 17.00 tot 19.00 uur, met een kleine maaltijd. Deelnemen is gratis.

Jongeren die willen aanschuiven of vragen hebben, kunnen bellen naar 088-0031288 of mailen naar info@mantelzorgverlicht.nl.